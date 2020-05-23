إفريقيا تتخطى عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2020 - 02:30
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إفريقيا تتخطى عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا
منذ 35 mins
23 May، 2020
كورونا في افريقيا
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