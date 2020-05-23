إفريقيا تتخطى عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2020 - 02:30

إفريقيا تتخطى عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا

منذ 35 mins 23 May، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة