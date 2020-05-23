نيسان تدرس شطب أكثر من 20 ألف وظيفة عالميا

تدرس شركة نيسان للسيارات خفض أكثر من 20 ألف وظيفة على مستوى العالم، أي نحو 15 % من موظفيها، في إطار خطة لإعادة الهيكلة جراء تراجع المبيعات وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).

وقالت المصادر إن ثالث أكبر شركة لتصنيع للسيارات في اليابان من حيث الحجم، تدرس خفض العمالة في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة، فيما تسعى الشركة لتحسين العمليات الإنتاجية لاستعادة أعمالها المتضررة، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو.

وهذا هو أكبر خفض في الوظائف بنيسان منذ عام 1999 عندما أعلن كارلوس غصن رئيس الشركة لفترة طويلة واعتقلته السلطات اليابانية في 2018 بناء على اتهامات بسوء التصرف المالي، خطته لإنقاذ الشركة التي كانت على حافة الإفلاس بعدها وافقت هي ورينو على الربط بين رأس المال الشركتين.

كانت نيسان قالت في تموز/ يوليو إنها سوف تخفض 12500 وظيفة في 14 قاعدة إنتاج عالميا بحلول 2023 في إطار إعادة هيكلة.

ولكن تراجع أعمالها بشدة وسط جائحة فيروس كورونا دفعها للعمل على إجراءات إصلاحية إضافية بما في ذلك غلق مصانع في إسبانيا وكذلك إندونيسيا وبعض الأسواق الناشئة الأخرى.

المصدر: dpa