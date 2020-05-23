احذر… فروة الرأس قد تتأثر في زمن كورونا

تزداد تداعيات الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا وهناك من الأعراض ما قد يبدو للوهلة الأولى غريبا، كظهور قشرة الرأس دون أن يبقى ذلك حكرا على النساء دون الرجال.

وبحسب موقع “دويتش فيليه”، يرى أخصائيو الشعر الألمان، أن قشرة الشعر في زمن كورونا عارض منطقي، لأن قشرة الرأس عموماً تظهر في الأوقات العصيبة.

ومع انتشار الفيروس حول العالم ساد القلق والخوف مما تخبأه الأيام القادمة ومعروف أن الإجهاد النفسي يقلل من القدرة المناعية للجسم، بما في ذلك فروة الرأس التي يصيبها جفاف وبالتالي تطفو فوقها قشرة.

وفي زمن كورونا قد يعود السبب الرئيسي لظهور القشرة وفق أطباء الجلد إلى اضطراب في التوازن يصيب الأداء الهورومني للجسم، ما يؤدي إلى إفرازات دهنية إضافية، وهو ما تستغله بعض الفطريات التي تحتاج عادة إلى الدهون لكي تنمو.

ويعتبر الأطباء هذه الفطريات المسؤول الأول عن تكوّن قشرة الرأس، فهي عادة ما تنتشر في مناطق الغدد الدهنية على فروة الرأس، وليس هناك فحسب، بل على الوجه والجزء العلوي من الجسم.

ومع ازدياد الإفرازات الدهنية يختل التجديد الطبيعي للخلايا وتظهر قشرة الرأس مع الحكة.

وبحسب الأطباء علينا القيام بخطوات بسيطة وفعّالة فيما يتعلق بمحاربة قشرة الرأس.

أولها الحفاظ على التغذية السليمة، وتناول أطعمة غنية بمادة الزّنك على وجه الخصوص مثل الشوفان والجمبري وبذور الكتان. وهي أطعمة تحتوي على بروتين الكولاجين والكيراتين المقويان للشعر واللذان يمنعان تكون القشرة.

وعلى الرغم من وجود منتجات غسل للشعر تساعد على التخلص من القشرة. غير أن الأطباء عادة ما ينصحون باستخدام المواد الطبيعية كالزيوت ومنها زيت الزيتون وجوز الهند واللوز.

ويمكن الاستعانة أيضاً بعصير الليمون عبر وضعه على فروة الرأس والشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

كما ينصح الأطباء بممارسة حصص رياضية أو حصص اليوغا في المنزل أو أي نشاط آخر يقلل من حدة التوتر في هذه الفترات.

المصدر: سبوتنيك