13 فائدة ذهبية لتناول الترمس

يحتوي الترمس على قيمة غذائية عالية وفوائد صحية قد لا يلتفت لها البعض.

ذكرت صحيفة “صدى البلد” المصرية إن الترمس غني بالأملاح المعدنية ويحتوي على مادة مكوّنة من الكالسيوم والفوسفور، كما يعتبر من أغنى الحبوب بالألياف، وهذا ما يجعله من الأغذية المناسبة والضرورية لتعزيز العمليات الحيوية داخل الجسم، وقد استخدم الترمس المطحون في العديد من الوصفات والماسكات لصحة الجسم.

عرضت الصحيفة فوائد كثيرة لهذا النوع الغذي من البقوليات:

1- يحافظ على صحة القلب والشرايين، وذلك لأنّه يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم. ينشط الأمعاء، ويطرد الغازات منها، ويحمي الأمعاء من السرطانات كما يقي من الإصابة بحالات الإمساك المزمنة.

2- يعالج معظم الأمراض الجلدية ومنهاالإكزيما والصدفية.

3- يساعد على تخليص الجسم من السوائل السامة عن طريق إدرار البول.

4- يقلل نسبة السكر في الدم، لأنه يحتوي على مجموعة من الألياف التي تقلل امتصاص الجسم لمادة الجلوكوز.

5- يقوي الأعصاب المتراخية ويشدها.

6- يساعد على تطويل الشعر.

7- يخلص الجسم من الديدان.

8- يفتح الشهية، ويقوي الجسم؛ لأنّه غني بمادة الكالسيوم والفسفور.

9- يقلل ظهور التجاعيد في الوجه، لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة.

10- يرطب البشرة ويمنحها ملمسًا ناعما؛ لاحتوائه على الزيوت والفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة.

11- يحمي البشرة من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، فهو يشد البشرة ويساعد على تجديد خلاياها باستمرار.

12- يخلص البشرة من الجلد والخلايا الميتة التي تتراكم عليها عن طريق عمل ماسكات لتقشير البشرة من مسحوق الترمس.

13- يعالج الكلف، ويخلص البشرة من البقع السوداء.

المصدر: سبوتنيك