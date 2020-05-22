بالصور: إحياء يوم القدس العالمي في دمشق

احيت القوى الشعبية والحزبية السورية والفصائل الفلسطينية يوم القدس العالمي . وانطلقت مسيرة سيارات من ساحة الأمويين وسط دمشق باتجاه اوتوستراد المزة وصولا حتى جامع الاكرم في نهاية الاوتوستراد الرئيسي الأطول داخل العاصمة السورية، وقد رفعت فوق السيارات أعلام فلسطين وسورية، وصور ترمز الى فلسطين وصور لشهداء ورموز القضية الفلسطينية والقائد الشهيد قاسم سليماني.

بعد ذلك، اجتمع قادة الفصائل الفلسطينية والسفير الفلسطيني وممثلون عن احزاب وقوى شعبية سورية في محيط مجسم السيف الدمشقي وسط الساحة المركزية بين مكتبة الأسد الوطنية ومبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العربي السوري، وتم إلقاء بيان يوم القدس العالمي.

واشار البيان الذي القاه باسم المجتمعين الدكتور خلف المفتاح مدير مؤسسة القدس الدولية، أن هذا اليوم ومنذ أعلنه الامام القائد الخميني (رض) إبان انتصار الثورة الاسلامية في ايران، فإنه قد اصبح منارة للاجيال في العالم من اجل الاستدلال على اهمية وقدسية فلسطين لدى جميع أحرار العالم، وهذه المناسبة السنوية المصادفة لٱخر جمعة في رمضان تشكل نقطة قوة في مواجهة قوى الاستكبار العالمية وعلى رأسها اميركا واسرائيل، والابرز كما كل مناسبة وموقف لا بد من التأكيد على حتمية الانتصار المعبّد طريقه ببركة دماء الشهداء وعزيمة المجاهدين وهمم الاحرار في العالم.

المصدر: موقع المنار