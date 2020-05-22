بلدية الوردانية: تسجيل 3 إصابات جديدة وغدا فحص 40 مخالطا

أكدت بلدية الوردانية مساء اليوم في بيان لها، ان نتيجة فحوصات PCR التي أجرتها وزارة الصحة للمخالطين المباشرين للمصابة الأولى في البلدة، أظهرت إصابة 3 حالات جديدة من أطفال آل عوض، ما رفع عدد الإصابات الى 4 .

واشار بيان البلدية الى انها ستقوم غدا بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية للأشخاص المخالطين للمصابين الجدد ويبلغ عددهم 40 شخصا.

وختم البيان :” بما أن الوباء أصاب أهلنا بشكل مباشر، أصبح لزاما علينا جميعا إتخاذ أقصى إجراءات الوقاية (التباعد الإجتماعي، إرتداء الكمامات والقفازات وعدم التجمّع في الأماكن العامة، المسجد، الساحة والمدافن وغيرها).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام