الشيخ البغدادي: إصرار المقاومة الإسلامية على استرجاعها لجثامين شهدائها دليلٌ على عظمتها وقوتها

شارك عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي، في تشييع الشهيد محمد عاصي في بلدة أنصار الجنوبية، والذي استرجعت المقاومةُ الإسلامية جثمانَه الطاهر بعد غياب ما يقرب من ست سنوات ونصف، والشهيد البطل قضى أثناء قيامه بمواجهة التكفيريين الجبناء.

واعتبر الشيخ البغدادي انه يجب الوقوف إجلالاً أمام هذه المقاومة وتقديم التحية لها لإصرارها على احترام كوادرها أحياءً وشهداء، وهذا يكشف لجمهورها ولشعبها ولكل اللبنانيين أنكم تستطيعون أن تعتمدوا عليها وتثقوا بشجاعة قيادتها وحكمتها، وأنها لن تتخلى عن المطالب المحقة مهما تعاظمت الصعاب، وستنتصر على أعدائها من الإسرائيليين والتكفيريين، كما ستنتصر على خصومها وعلى المتطفّلين عليها.

المصدر: موقع المنار