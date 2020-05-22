إصابة أكثر من 500 موظف في الأمم المتحدة بكوفيد-19

أعلنت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا الجمعة، أن أكثر من 500 موظف في المنظمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ومنهم 50 في جنيف. وقالت فالوفايا في إحاطة إعلامية “في أنحاء العالم لدينا أكثر من 500 شخص. في جنيف حوالي 50 حالة… للأسف كان هناك وفيات في العديد من المنظمات الدولية. لكن بناء على الوضع الحالي، اتخذنا جميع التدابير الضرورية لحماية موظفينا”. وأضافت أن قصر الأمم سيكون جاهز لاستقبال الموظفين اعتبارا من حزيران/يونيو، مع مراعاة جميع الاحتياطات والسلامة اللازمة، بما في ذلك المسافة الجسدية والنظافة.

المصدر: سبوتنيك