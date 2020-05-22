عودة 40 لاجئاً إلى الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين في سوريا الجمعة، بعودة حوالي 40 لاجئاً إلى أرض الوطن من لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز الإعلامية بهذا الشأن، على موقع وزارة الدفاع الروسية “عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 37 لاجئا (بينهم 12 امرأة و19 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري “جديدة يابوس” و “تلكلخ” الحدوديين، في حين لم يسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر “نصيب” الحدودي.”

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بتطهير الأراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، وذلك على مساحة 2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بكشف وتدمير 23 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك