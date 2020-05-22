مقتل 5 إرهابيين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين العراقية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2020 - 14:46

مقتل 5 إرهابيين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين العراقية

منذ 25 mins 22 May، 2020
علم العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الجمعة ، مقتل 5 إرهابيين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان أن ” قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة التابع للواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين ترصد عجلة تحمل عناصر إرهابية في منطقة أم تليل – مطيبيجة، وعند تقربهم  تم معالجتهم  بصاروخ حراري أدي إلى قتل أربعه عناصر إرهابية وإحراق العجلة “. وأضافت انه ” تم إخبار القوة بوجود أحدد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث يحمل رمانة هجومية (قنبلة يدوية)، فتمت ملاحقته وإطلاق  النار عليه وقتله”.

المصدر: سبوتنيك

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