مقتل 5 إرهابيين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الجمعة ، مقتل 5 إرهابيين بحادثين منفصلين في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان أن ” قوة من فوج مغاوير الفرقة الثامنة التابع للواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين ترصد عجلة تحمل عناصر إرهابية في منطقة أم تليل – مطيبيجة، وعند تقربهم تم معالجتهم بصاروخ حراري أدي إلى قتل أربعه عناصر إرهابية وإحراق العجلة “. وأضافت انه ” تم إخبار القوة بوجود أحدد العناصر الإرهابية من جهة منطقة العيث يحمل رمانة هجومية (قنبلة يدوية)، فتمت ملاحقته وإطلاق النار عليه وقتله”.

المصدر: سبوتنيك