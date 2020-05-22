حركة الامة: “يوم القدس” سيبقى لتأكيد الوعي وتراكمه حتى التحرير الكامل

شددت “حركة الأمة” في لبنان أن “يوم القدس العالمي يحل هذا العام ليؤكد الحقيقة الراسخة أن طريق العودة إلى فلسطين هي عودة الوعي لطبيعة القضية وضرورة تحريرها والتي راكمها هذا اليوم المبارك منذ أن أطلقه الإمام روح الله الموسوي الخميني ومنذ أن انتكست حركة التحرير العربية بغياب جمال عبد الناصر وبداية التراجع أمام العدو وحمايته بتوقيع اتفاقية كامب دايفيد الخيانية”.

واضافت الحركة في بيان لها الجمعة “كان انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني إيذانا بفجر جديد للشعوب المكافحة من أجل الحرية والاستقلال والتقدم الاجتماعي والاقتصادي”، وتابعت “كانت تحالفات الجمهورية الإسلامية الناهضة، النواةَ الصلبة لتعزيز النضال التحرري الذي يتوسع من آسيا إلى أميركا اللاتينية ثم إلى أفريقيا”.

ولفتت الحركة الى انه “سيبقى يوم القدس في الجمعة الأخيرة من الشهر المبارك لتأكيد الوعي وتراكمه حتى التحرير الكامل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام