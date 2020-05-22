الشيخ النابلسي: “يوم القدس” هو يوم الإحساس بالعزة والنصر والتأييد الإلهي

اعتبر الشيخ عفيف النابلسي ان “يوم القدس العالمي هو يوم الإحساس بالعزة والنصر والتأييد الإلهي، اليوم الذي ترفع فيه الموانع النفسية للتعبير عن نصرة فلسطين والقدس والفلسطينيين”.

وقال الشيخ النابلسي الجمعة “لا شك أنَّ ما أسس له الإمام الخميني العظيم تتأكد الحاجة إليه كل عام لرسم سياسة جديدة للأمة تتناسب وأهمية الهدف والتحدي”، وتابع “على كل مسلم استثمار ساحة المواجهة الإعلامية والسياسية والعسكرية ضد الإستكبار للضغط أكثر لإخراج كل محتل من فلسطين وتحرير هذه الأرض السليبة”.

واكد الشيخ النابلسي ان “يوم القدس يجب أن يتحول الى قاعدة انطلاق لتغيير المنطقة والعالم ويوم هداية للمجتمعات التي تعاني من الظلم والإجحاف واستغلال وهيمنة القوى الشيطانية على خيرات البشر”، واضاف “لا شك أن أمريكا وحلفاءها يريدون بوسائلهم الماكرة التأثير على عزيمة وإيمان الشعوب المسلمة، لتبقى في دائرة الخنوع والذلة”.

ولفت الشيخ النابلسي الى ان “يوم القدس يجب أن يبطل سحرهم وأن يجدد الدماء في عروق الأمة ويرفع من مستوى المواجهة التي يجب أن تنتهي بقيامة المستضعفين واندحار المستكبرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام