عملية إعادة اللبنانيين من الخارج بسبب كورونا تتواصل

تتواصل عملية إعادة اللبنانيين من الخارج بسبب وباء كورونا.

وبالسياق، فقد أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “شركة طيران الشرق الاوسط تتابع اليوم عملية إجلاء المواطنين و المغتربين اللبنانين من الخارج ضمن المرحلة الثالثة لخطة الحكومة اللبنانية في هذا الإطار”، وتابعت “من المقرر أن تصل اليوم الى المطار ابتداء من الواحدة من بعد ظهر اليوم سبع رحلات تقل مواطنين لبنانين اولها من اسطنبول، فالرياض عند الثانية، والدمام عند الرابعة”.

وأضافت الوكالة “تصل عند السادسة من مساء اليوم رحلة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها عند العاشرة رحلة من دبي، والرحلة الاخيرة لهذا اليوم فستكون من لندن عند الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل”.

وأشارت الوكالة إلى ان “رحلات اليوم ستقل المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها وسيسلمون نتائج الفحوصات الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة الذي سيكون في استقبالهم في المطار لإتمام كافة التدابير والإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام