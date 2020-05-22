الشيخ ياسين في “يوم القدس”: لولا المقاومة لكانت كل فلسطين في خبر كان

رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “عيد المقاومة والتحرير يكتسب هذا العام اهمية قصوى حيث يتطلع الشعب اللبناني الى من ينقذه من حروب الاوبئة والفساد بعدما انقذته المقاومة من الاحتلال”.

وطالب الشيخ ياسين الجمعة “الشعب اللبناني كله الالتزام بتوجيهات الوزارات المعنية للانتصار على وباء كورونا والفساد وعدم التراخي”، وتابع ان “يوم القدس العالمي هذا العام يظهر اكثر فأكثر اهمية وجوده وجعله مناسبة لكل العرب والمسلمين والاحرار في كل العالم خاصة في ظل استمرار المؤامرات الصهيوامريكي التي لولا المقاومة لكانت كل فلسطين في خبر كان”.

وتمنى الشيخ ياسين “استمرار الحكومة على نفس الوتيرة من العمل وعدم الالتفات الى بعض الحرتقات السياسية من هنا او هناك”، مؤكدا ان “المعركة الحقيقة هي مع الفساد والمفسدين وليست على الكراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام