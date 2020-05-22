لبنان: “إتهامية بيروت” صادقت قرار تخلية سبيل حمدان وسويدان

صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت على قرار تخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال بدر، صادقت على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، بتخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بكفالة قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وتخلية سبيل مساعده وسام سويدان بكفالة قدرها 100 مليون ليرة لبنانية”، وتابعت “كما قررت الهيئة منعهما من السفر لمدة أربعة أشهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام