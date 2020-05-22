الصين تخطط للقضاء على الفقر هذا العام

أعلن رئيس وزراء مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، أن الصين تعتزم، على الرغم من وباء فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد، القضاء التام على الفقر هذا العام.

قال لي كه تشيانغ في خطاب في افتتاح جلسة الهيئة التشريعية الرئيسية في البلاد: “سننتصر في مكافحة الفقر”.

وأضاف أن السلطات هذا العام تعتزم التنفيذ الفعال لتدابير الحد من الفقر وإنعاش المناطق الريفية وضمان توريدها بأهم السلع ورفع المستويات وظروف المعيشة في المناطق الريفية.

على الرغم من الوباء والخسائر والتجارب الخطيرة إلى حد ما للاقتصاد الصيني، فإن قيادة البلاد لم ترفض تحقيق هدف القضاء على الفقر. بحلول نهاية العام، تحتاج الصين إلى التخلص من الفقر في أكثر من ألف قرية تعاني من أكبر المشاكل.

وبالتالي، يجب على الصين بناء مجتمع متوسط ​​الرخاء وتصبح الدولة الأولى في العالم التي تقضي على ظاهرة الفقر على أراضيها.

المصدر: سبوتنيك