ألمانيا تسجل460 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 460 ليصل إلى 177212 حالة في المجمل.

وأوضحت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 27 حالة ليصل الإجمالي إلى 8174، مشيرة إلى تعافي 159 ألف شخص، وفي اليوم السابق سجلت ألمانيا وفقا المعهد 745 إصابة و57 حالة وفاة .

وتسعى ألمانيا إلى رفع القيود على حركة التنقل منتصف يونيو المقبل، فيما كان الاتحاد الأوروبي قد شدد على ضرورة الفتح التدريجي للحدود داخل التكتل بعد إغلاقها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

المصدر: وكالة سبوتنيك