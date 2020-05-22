الوزير حب الله: أمننا الغذائي ونجاح صناعيينا ومزارعينا لن يتحقق إلا بانفتاحنا شرقا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2020 - 10:50

الوزير حب الله: أمننا الغذائي ونجاح صناعيينا ومزارعينا لن يتحقق إلا بانفتاحنا شرقا

منذ 2 ساعة 22 May، 2020
الوزير حب الله
لبنان

قال وزير الصناعة عماد حب الله عبر تويتر “حكومة لبنان مع النظام الاقتصادي الحر وسنبني على قدراتنا ولن نسمح لاحد بابتزازنا وإن امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق إلا بانفتاحنا شرقا ولن ننتظر إشارة من أحد، ولمن ينتظرون إشارة، كلهم سبقونا”.

وأضاف “لنتجه شرقا عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة، ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية، ولنتجه شرقا ما بعد سوريا والعراق والخليج لنخفف ضغط الدولار على الليرة ولنضرب التهريب والتهرب والاغراق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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