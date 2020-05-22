بورصة هونغ كونغ تتراجع أكثر من 4 بالمئة خلال الجلسة

تراجعت بورصة هونغ كونغ الجمعة أكثر من 4 بالمئة خلال الجلسة الأولى بعد إعلان الصين مشروعها فرض قانون حول “الأمن القومي” في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. ما يثير مخاوف من توتر جديد، وفي منتصف الجلسة، انخفض المؤشر هانغ سينغ 1119.92 نقطة، أي 4.61 بالمئة، على 23160.11 نقطة.

وكان البرلمان الصيني أعلن الخميس أنه سيناقش خلال جلسته السنوية، اقتراحا لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونغ كونغ التي هزتها حركة احتجاج واسعة العام الماضي، حيث قالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القانون الذي سيطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الذي يبدأ الجمعة، أن يعزز “آليات تطبيقية” في مجال “حماية الأمن القومي” في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا، واعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997، وحذرت واشنطن على الفور بكين من تبني أي “قانون يزعزع الاستقرار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية