مصر توافق على استئناف المفاوضات مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلنت مصر الخميس موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيبوبيا حول سد النهضة الاثيوبي الذي يشكل مصدر توترات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الخميس إن مصر أعربت عن “استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المزمع عقده”، مشددة على أهمية أن يكون الاتفاق “جادا وبناء وأن يسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان”.

وكان السودان أعلن الخميس الاتفاق مع اثيوبيا على العودة برفقة مصر و”بأسرع فرصة ممكنة” إلى التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي. وذلك بعد مبحاثات بين رئيسي وزراء البلدين.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك. في بيان. “اتفق الجانبان على تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث للبدء في ترتيبات العودة إلى التفاوض باسرع فرصة ممكنة”.

ويأتي الإعلان بعد توقف التفاوض في شباط/فبراير الماضي على اثر رفض اثيوبيا التوقيع على مسودة اتفاق اعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويثير السد مخاوف السودان ومصر بشأن ضمان حصتيهما من مياه النيل، وبدأت أثيوبيا في 2011 بناء سد النهضة على النيل الأزرق بكلفة 6 مليارات دولار، ومنذ ذلك التاريخ دخلت الدول الثلاث في مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبي على كل من السودان ومصر.

وفي 12 ايار/ مايو، رفض السودان مقترحا اثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء في ملء بحيرة السد في تموز/يوليو المقبل، وفي بداية الاسبوع، اجرى حمدوك مباحثات بالخصوص، عبر تقنية “فيديو-كونفرس”، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدولتين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية