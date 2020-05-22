مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد تعيين راتكليف مديرا للمخابرات الأمريكية

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين النائب جون راتكليف مديرا للمخابرات الوطنية في انتصار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ثاني محاولة له لوضع جمهوري محافظ على رأس أجهزة المخابرات.

وحصل راتكليف، العضو بمجلس النواب والمعروف بولائه الشديد لترامب، على تأييد 49 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 44، وهو أكبر عدد من الرافضين لأي ترشيح سابق لتولي رئاسة المخابرات الوطنية في البلاد.

وجاء التصويت على أساس حزبي بشكل متطابق حيث صوت كل الديمقراطيين ضد ترشيح راتكليف في حين أيده الجمهوريون.

ويتولى راتكليف المنصب في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات أمنية واسعة النطاق بينها وباء كورونا والمنافسة المحتدمة مع الصين.

وأعلن ترامب في يوليو الماضي، أنه يريد تولي راتكليف المنصب الذي استحدث عام 2004 لإدارة وكالات المخابرات الأمريكية وعددها 17 بطريقة موحدة.

لكن اسم راتكليف سحب بعد خمسة أيام فقط من طرحه بعد أن أثار الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء تساؤلات حول مؤهلاته لتولي هذا المنصب.

وراتكليف أحدث عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب، ولم يمض على دخوله اللجنة سوى 6 أشهر فقط عندما طرح ترامب اسمه للمنصب.

المصدر: وكالات