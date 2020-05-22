بكين تهدد واشنطن برد قوي وحازم إذا أقدمت على عقوبات كورونا

هددت بكين برد قوي على واشنطن إذا أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يفرض عقوبات على الصين، استنادا إلى اتهامات لبكين بالتسبب بجائحة كورونا.

وقال جانغ يسوي المتحدث باسم البرلمان الصيني في مؤتمر صحفي عشية الجلسة السنوية لمجلس الشعب حسب شبكة “cnbc”: “نعارض مشاريع القوانين هذه بشدّة وسنرد بحزم وسنتّخذ تدابير مضادة بناء على المناقشات التي سيجريها البرلمان بشأن هذه التشريعات”.

​وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ في وقت سابق، أن بلاده حثت الولايات المتحدة على رفع العقوبات فورا عن شركة خدمات لوجستية صينية على خلفية تقديمها خدمات لشركة “ماهان إير” الإيرانية للطيران.

وقال تشاو ليجيانغ خلال مؤتمره الصحفي: “عارضنا دائما العقوبات المتفردة التي تطبقها الولايات المتحدة، وعلى مدى طويل يتعاون المجتمع الدولي على الصعيد القانوني بموجب القانون الدولي الذي يجب احترامه… الصين تحث الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات غير القانونية هذه على الفور، وحماية الحقوق المشروعة للشركات”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدراج الشركة الصينية في قائمة العقوبات، يأتي بسبب ما وصفته، عملها كوكيل مبيعات عام لشركة “ماهان إير”.

المصدر: وكالات