تحذير أممي من سباق التسلح بعد فسخ واشنطن اتفاقية السماء المفتوحة مع موسكو

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلق المنظمة الدولية من تآكل نظام الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشار دوجاريك إلى أن “تعطيل اتفاقية السماء المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد في العالم”.

وقال: “مرة أخرى نعبر عن قلقنا إزاء تآكل نظام الحد من التسلح بين واشنطن وموسكو”.

وأضاف أن “هذا النظام مفيد للمجتمع الدولي بأسره، ولاسيما في مسألة احتواء سباق التسلح الاستراتيجي”.

وشدد دوجاريك، على أن “إنهاء مثل هذه الاتفاقيات دون استبدالها بشيء آخر، يمكن أن يؤدي إلى أعمال مزعزعة للاستقرار”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الخميس: “أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكنها لم تلتزم بالاتفاقية.. لذلك، سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها”.

من جانبه أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن “واشنطن قررت وضع معاهدة السماء المفتوحة على حد السكين، رغم أن فكرة المعاهدة تعود للولايات المتحدة نفسها”.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن “الولايات المتحدة لم تبلغها رسميا بعد بانسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة”، معربة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار.

المصدر: وكالات