ظريف لواشنطن وأوروبا: لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب

شن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هجوما حادا على الولايات المتحدة ودول أوروبا، متهما واشنطن بأنها شريك لإسرائيل في كل جرائمها ضد الفلسطينيين.

ونشر ظريف تغريدة في “تويتر” الخميس، كتب فيها: “مثير للاشمئزاز أن الذين وجدت حضارتهم “الحل النهائي” في غرف الغاز، يهاجمون الذين يسعون إلى حل حقيقي عبر صناديق الاقتراع من خلال الاستفتاء”.

وتساءل: “لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب”.

وأرفق ظريف التغريدة برسم كتب عليه أن “فلسطين ستكون حرة”، وأن “الحل النهائي هو المقاومة حتى الاستفتاء”.

وفي تغريدة أخرى، اتهم ظريف الإدارة الأمريكية بالتورط “في جميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق البشرية”، مضيفا: “يجب محاسبتهم (مسؤولو البيت الأبيض) على كل عمل عدواني، بدءا من اغتصاب الأراضي الفلسطينية وإقامة نظام الفصل العنصري بموجب “صفقة القرن” وصولا إلى قتل الأطفال بالأسلحة الأمريكية”.

المصدر: وكالات