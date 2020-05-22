الكاظمي: أحبطنا هجوما كبيرا لـ”داعش”

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، إحباط هجوم كبير لتنظيم “داعش” الإرهابي عقب إلقاء القبض على القيادي في التنظيم عبد الناصر قرداش.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه الأول مع المحافظين باستثناء إقليم كردستان: “أحبطنا غزوة إرهابية كشف عنها القيادي الذي ألقينا عليه القبض مؤخرا”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل عن الهجوم ومكانه.

وأضاف: “للحكومة مجموعة أهداف في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تأريخه”، مشدداً بالقول “أننا مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال”.

وجدد التأكيد على أن “مواجهة تزايد نشاط داعش تدخل في أولويات عمل حكومته”.

وأعلنت المخابرات العراقية الأربعاء، اعتقال عبد الناصر قرداش المرشح لتولي زعامة التنظيم خلفا لأبي بكر البغدادي، الذي قتل العام الماضي في سوريا.

وحسب معلومات نشرتها خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، فإن قرداش، هو طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، ومن مواليد 1976 في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

المصدر: وكالات