واشنطن تتوصل لاتفاق مع السودان بشأن التعويضات عن تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2020 - 01:46

واشنطن تتوصل لاتفاق مع السودان بشأن التعويضات عن تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا

منذ 58 mins 22 May، 2020
5ec6e5744236047eb5465b4d
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، إن بلاده تفاهمت بشكل عام مع السودان حول اتفاق ثنائي يتعلق بتعويضات عن تفجيرات استهدفت سفارتين أمريكيتين في فترة سابقة.

وأضاف ناجي في مؤتمر صحفي اليوم عبر الهاتف: “الاتفاق النهائي سيعكس قبول السودان، للدفع. وسيشمل الأمر كذلك، التعويضات المتصلة بالدعاوى المتصلة أيضا بالمواطنين غير الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات السفارتين”.

وتتعلق التعويضات بتفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، نفذها تنظيم القاعدة.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة