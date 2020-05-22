اللحظة تساوي حياة… تأخر أمريكا في تطبيق الحظر كلفها عشرات آلاف الأرواح

كشف باحثون بجامعة كولومبيا، عن وفاة عشرات الآلاف من المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بسبب تأخر البلاد في فرض إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”: “لو طبقت الولايات المتحدة هذه الإجراءات قبل أسبوع من الموعد الذي تحركت فيه بالفعل، لكان إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أقل بنحو 36 ألف شخص حتى الثالث من مايو/ آيار”.

وقدر الباحثون الذين استخدموا أنظمة نمذجة الأمراض التابعة للجامعة، أنه لو بدأت إجراءات الإغلاق والحد من التواصل الاجتماعي في الأول من مارس/ آذار، أي قبل أسبوعين من القرار الفعلي، لكن من الممكن تجنب أغلب الوفيات التي وقعت حتى الآن (83% منها تقريبًا).

ووجد الباحثون أنه حتى الاختلافات الصغيرة في التوقيت كانت ستمنع أسوأ سيناريو نمو للوفيات، والذي كان بحلول أبريل/ نيسان قد شمل مدينة نيويورك ونيو أورليانز ومدن رئيسية أخرى.

من جانبه قال جيفري شامان، عالم الأوبئة في جامعة كولومبيا وقائد فريق البحث: “إنه فرق كبير. تلك اللحظة الصغيرة من الزمن، حاسمة بشكل لا يصدق في الحد من عدد الوفيات”.

المصدر: سبوتنيك