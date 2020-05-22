دراسة: غسل اليدين 6 مرات يوميًا يحمي من نقل الأمراض

أفادت دراسة حديثة، بأن غسل اليدين ست مرات على الأقل في اليوم يقلل احتمالات الإصابة بعدوى مثل فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الدراسة البريطانية أن الفيروسات التي تشبه إلى حد كبير السلالة الحالية من فيروس كورونا يمكن القضاء على جميعها ومنها كوفيد19، المتسبب في الجائحة الحالية، باستخدام الماء والصابون.

وقال أحد مسؤولي الصحة العامة في إنكلترا: “إن غسل اليدين بانتظام لمدة 20 ثانية على الأقل من أفضل الطرق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة في أعقاب تنظيف الأنف أو العطس أو السعال، وكذلك قبل الأكل أو الطهي”، بحسب “بي بي سي”.

وأوضح أنها أيضا فكرة جيدة أن “تعتاد على هذه العادة بعد أن تكون بالخارج في الأماكن العامة أو في وسائل النقل”.

وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و910 آلاف و110 إصابات معلنة في 200 بلد ومنطقة منذ بدء تفشي الفيروس.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 35 ألفا و818 حالات.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والحالات مع 91938 وفاة لمليون و528661 حالة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 289392 شخصا.

المصدر: بي بي سي