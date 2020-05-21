بعد التشكيك في اللقاح الأمريكي… واشنطن تمول شركة دواء أجنبية لإيجاد تطعيم لكورونا

تلقت شركة “أسترازينيكا” أكثر من مليار دولار من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابع لوزارة الصحة الأمريكية، لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وبحسب شبكة “سي إن بي سي”، وافقت شركة الأدوية السويدية البريطانية في البداية على توريد ما لا يقل عن 400 مليون جرعة من اللقاح إلى الأسواق، وتأمين القدرة التصنيعية الإجمالية لإنتاح مليار جرعة، مع تسليم أول شحنة في سبتمبر/ أيلول.

يتضمن برنامج تطوير اللقاح التابع للشركة، تجربة سريرية من المرحلة الثالثة بمشاركة 30 ألف مشارك. وقال الرئيس التنفيذي، باسكال سوريوت، إن الشركة ستفعل ما بوسعها لجعل اللقاح متاحًا بسرعة وعلى نطاق واسع.

أعلنت جامعة أكسفورد أنها دخلت في شراكة مع “أسترازينيكا”، في أبريل/ نيسان، للسماح لصانع الأدوية بتطوير وتوزيع اللقاح الذي تجري أبحاثه من قبل معهد جينر ومجموعة أكسفورد للقاحات.

بدأت التجارب البشرية، الشهر الماضي، على أكثر من ألف متطوع في جنوب إنجلترا، وقالت الشركة إن البيانات من التجارب “متوقعة قريبًا، والتي إذا كانت إيجابية، ستؤدي إلى تجارب متقدمة في عدد من البلدان”.

من جانبها، أكدت شركة الأدوية الأمريكية “مودرنا” هذا الأسبوع، نجاحا أوليا للقاحها في التجارب المعملية. لكن إعلان الشركة تم التشكيك فيه وتعرض لانتقادات حادة لأنها لم تفصح عن أي بيانات حقيقة بشأنه.

المصدر: سبوتنيك