دراسة حديثة تخلص إلى تطوير فيروس كورونا في مختبر ووهان

خلصت دراسة علمية أسترالية إلى أن فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في الجائحة الحالية، يحتوي على خصائص فريدة تشير إلى أنه تم التلاعب به في مختبر صيني ولم يكن نتيجة لتطور طبيعي.

وبحسب صحيفة “واشنطن تايمز”، اكتشف خمسة علماء أجروا الدراسة قدرة غير عادية لفيروس “سارس كوف 2” المسبب لمرض “كوفيد 19″، على إصابة البشر بسهولة.

وقال العلماء إنه لا توجد إشارة حتى الآن على أنه يمكن العثور على الفيروس في الحيوانات، بما في ذلك الخفافيش أو الكائنات البرية الغريبة التي تباع في سوق اللحوم الطازجة بمدينة ووهان الصينية، التي ظهر بها الفيروس لأول مرة، ويوجد بها أيضًا مختبر كبير يدرس مثل هذه الفيروسات.

يستند التقرير الأولي للدراسة، الذي تتم مراجعته الآن من قبل الأقران، إلى نمذجة الكمبيوتر لقدرة الفيروس على إصابة الحيوانات المختلفة، بما في ذلك البشر.

وقال نيكولاي بتروفسكي، كبير الباحثين، إن فريقه يشتبه في أن التلاعب البشري في ووهان كان سبب القدرة غير المسبوقة لدى الفيروس على إصابة الخلايا البشرية، كما أن قوة ارتباطه بالخلايا البشرية “تتجاوز بكثير” الخصائص المماثلة في إصابات الحيوانات.

وأضاف بتروفسكي، وهو أستاذ في كلية الطب والصحة العامة في جامعة فلندرز في أديلايد، أستراليا: “بالإضافة إلى حقيقة أنه لم يتم العثور على فيروس مطابق في الطبيعة، يؤدي ذلك إلى احتمال أن يكون الفيروس من صنع الإنسان”.

وأردف: “من المعقول تمامًا أن يكون الفيروس قد تم تصنيعه في منشأة الأمن البيولوجي في ووهان، وهو مختبر كان معروفًا بتخليق فيروسات غريبة من عائلة كورونا”.

المصدر: سبوتنيك