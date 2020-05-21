تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلي منذ بدء الوباء 684، كما تم تسجيل 11 حالة شفاء ليصبح عدد الحالات تحت العلاج 158 حالة.

وأعلن جابر خلال الإيجاز الصحافي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، اليوم “سجلت في المملكة هذا اليوم 11 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات تحت العلاج 158 حالة”، وأضاف “كذلك سجل في المملكة لهذا اليوم 12 حالة كورونا، ليصبح عدد الحالات التراكمي 684”.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم أمس تعديل الإجراءات المتّخذة خلال فترة عيد الفطر، إذ سيتم فرض حظر التجوّل الشامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءاً من منتصف ليلة الخميس / الجمعة المقبلة، وحتى منتصف ليلة الأحد / الاثنين، بحيث يمنع خروج المواطنين من منازلهم بشكل كامل، ويستثنى خلال فترة حظر التجوّل الشامل هم الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من الموظّفين اللازمين لإدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة. على أن تعود الأوضاع كما هي عليه حاليّاً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل 25 أيار/ مايو.

المصدر: سبوتنيك