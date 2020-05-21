المركز التربوي نشر روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية لليوم الخميس 21 أيار

نشر المركز التربوي للبحوث والإنماء روابط لإعادة مشاهدة الحلقات التلفزيونية التي بُثت اليوم الخميس الواقع فيه 21 أيار 2020 عبر شاشة تلفزيون لبنان في إطار مشروع التعلم عن بعد، ودعا المركز التربوي المتعلمين إلى إعادة مشاهدة الدروس التلفزيونية المذكورة ، عبر الدخول إلى منصة التعلم الرقمي Digital Learning Initiative https://dl.crdp.org أو عبر الضغط على الروابط الآتية:

مادة الاجتماع تنوع الثقافة وصناعتها / الصف الثانوي الثالث – فرع الاجتماع والاقتصاد



مادة اللغة العربية الربط بين النص والمحور/ الصف الثانوي الثالث – فرع علوم الحياة والعلوم العامة



مادة الفلسفة العربية السياسة والاجتماع – الدولة الفاضلة 2 / الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات



مادة الفلسفة العربية السياسة والاجتماع – الدولة الفاضلة 3/ الصف الثانوي الثالث – فرع الآداب والإنسانيات



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام