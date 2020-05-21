محاضر ضبط لمراقبي الاقتصاد في صيدا والخرايب والبازورية

نفذ مراقبو مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم، سلسلة كشف ميداني شملت المولدات الكهربائية في مدينة صيدا وبلدة الخرايب، ومحال سوبرماركت في بلدة البازورية في صور.

وتركزت جولة المراقبين في عدد من محال السوبرماركت في بلدة البازورية بمؤازرة من شرطة البلدية واتحاد بلديات صور، بالتدقيق في أسعار السلع الغذائية والدخان وتم ضبط بعض المخالفات لناحية عدم اعلان اسعار بعض السلع وزيادة في سعر الدخان وقد تم تسطير محاضر ضبط فيها.

من جهة أخرى توجه مراقبو الاقتصاد والسياحة الى بلدة الخرايب بمؤازرة عناصر من شرطة بلديتها كشفوا في خلالها على محطة للوقود وسوبرماركت للمواد الغذائية ومحال خضار وفاكهة ولحوم وفروج وتم التأكد من التزامها مجتمعة بنسب الأرباح وتقيدها باسعار بيع الخضار والفاكهة استنادا الى لائحة الاسعار التوجيهية الصادرة عن وزارة الزراعة.

وجال مراقبون آخرون على بعض أصحاب المولدات في مدينة صيدا نتيجة شكاوى مواطنين مشتركين لديهم لعدم تلبية طلبهم بتركيب عدادات تنظم اصول عملية استهلاكهم للكهرباء وتخفف من عشوائية فواتير اشتراكاتهم الشهرية. وبسبب عدم تواجد أصحاب المولدات لحسم الأمور قرر المراقبون متابعة موضوع الشكاوى في جولات أخرى يحدد موعدها لاحقا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام