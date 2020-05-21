مجلس الوزراء مدد حالة التعبئة: لا توجه لإعادة فتح المطار

أوضحت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء، ان “المجلس استعرض خطة ماكينزي للاستفادة منها في الخطة الاقتصادية”، مشيرة الى ان “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبدى استعداده ابتداء من 27 الحالي للتدخل في السوق وحماية العملة الوطنية استنادا الى اتفاق مع رئيس الحكومة حسان دياب”.

وأعلنت أن مجلس الوزراء قرر تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران المقبل ضمنا”، لافتة الى أنه “تم تسجيل 67 إصابة جديدة بكورونا”. وقالت: “ندرس طبيعة الحالات وسببها الاساسي رحلات الوافدين ويمكن ضبطها، أما حالات المقيمين فسببها عدم احترام إجراءات التعبئة العامة”.

أضافت: “بدراسة طبيعة الحالات ليست انتشارا للوباء انما محددة في أماكن معينة وبين الوافدين من الخارج”.

وأكدت عبد الصمد ان “لا تصور وتوجه حتى الآن لاعادة فتح المطار، ولا استئناف للرحلات بعد عودة المغتربين الشهر الحالي”.

ولفتت الى أنه “لم يتطرق إلى موضوع التعيينات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام