الخارجية الروسية: الملف الليبي يتصدر مباحثات لافروف ونظيره التركي الهاتفية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، هاتفياً، الوضع في ليبيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخميس “استكمالا للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 18 أيار/مايو من هذا العام، تم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا”. وأضاف البيان “تمت الإشارة إلى أهمية التوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلال اتصال هاتفي يوم 18 أيار/مايو الوضع في ليبيا، معربين عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات هناك مع التأكيد على الحاجة إلى الاستئناف السريع للهدنة الدائمة والحوار بين الليبيين على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي، في 19 يناير/كانون الثاني، والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510″. وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن أواخر الشهر الماضي، من مدينة بنغازي شرقي البلاد، الانسحاب من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، واصفا هذه الاتفاق بأنه “مشبوه ودمر البلاد”.

المصدر: سبوتنيك