النمسا تمدد حظر الرحلات الجوية مع بعض الدول حتى 14 حزيران/يونيو

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة وحماية حقوق المستهلك النمساوية الخميس، أن السلطات النمساوية مددت حظر الرحلات الجوية مع العديد من الدول بما فيها روسيا، من 22 أيار/مايو حتى 14 حزيران/يونيو بسبب الوضع مع فيروس كورونا المستجد. وكانت النمسا قد أوقفت الحركة الجوية مع روسيا منذ 17 آذا/رمارس. ويشمل الحظر الحالي الصين، إيران، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، بريطانيا، هولندا، أوكرانيا وبيلاروس. وأخرجت سويسرا من تحت الحظر. واعتباراً من 15 حزيران/يونيو، ستفتح النمسا حدودها بشكل كامل مع ألمانيا، سويسرا، وليختنشتاين. وتوجد مثل هذه الخطط أيضاً مع سلوفاكيا، التشيك وهنغاريا.

ومن الجدير بالذكر أن النمسا بدأت تخفيف القيود بسبب فيروس كورونا المستجد منذ 14 نيسان\أبريل.

المصدر: سبوتنيك