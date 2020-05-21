الرئيس عون: لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على “ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا”.

كلام الرئيس عون جاء الخميس خلال استقباله قائد اليونيفيل الجنرال دل كول حيث جرى البحث في المداولات التي جرت في مجلس الامن الدولي مؤخرا حول مستقبل “اليونيفيل” والمهام الموكلة اليها.

وأكد الرئيس عون على التزام لبنان بالقرار رقم 1701، وشدد على “أهمية التنسيق مع الجيش لحل الاشكالات التي تقع من حين الى آخر بين وحدات اليونيفيل وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية”، ونوه “بالجهود التي تبذلها قوات اليونيفيل لتطبيق القرار 1701”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام