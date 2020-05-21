“حق” بمناسبة “يوم القدس”: شعب البحرين يدعم المقاومة ويرفض التطبيع مع العدو

أكدت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة على ثبات الشعب البحريني ودعمه لمحور المقاومة وخصوصا مقاومة أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله المقاومة مستبشرة بخطاب قادة المقاومة الذي بث هذا العام في تظاهرة اعلامية عكست نبض الأمة الحقيقي في مواجهة كل انظمة التطبيع في العالمين العربي والإسلامي.

وأضافت “حق” في بيان لها الخميس في أجواء يوم القدس العالمي انها “تؤكد على ما جاء في خطاب آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم”، ورأت انه “يعكس حقيقة موقف الشعب البحريني من قضية فلسطين ورفضه القاطع للتطبيع الذي يمارسه النظام البحريني المستبد”، ولفتت الى ان “هذا الخطاب يقدم تأصيل عقائدي واضح لفهم شعب البحرين ورموزه وعلمائه وقواه الوطنية لقضية فلسطين وتحريرها فهما دينيا وسياسيا واخلاقيا”.

وأوضحت “حق” ان “النظام الخليفي في البحرين يحاول الاستفادة من موقف شعب البحرين الداعم لفلسطين وللشعب الفلسطيني في تعزيز استجدائه الحماية والغطاء السياسي من الإدارة الأمريكية وتطبيعه مع الكيان الصهيوني في خيانة سافلة تعكس خبثه وعمالته”.

واعتبرت “حق” ان “دماء القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج أبو مهدي المهندس ودماء كل الشهداء الذين سقطوا على درب تحرير القدس ستعبد الطريق نحو دحر الإحتلال وكل الأراضي المحتلة وأن الطريق والمنهج الذي خطه الحاج الشهيد سوف يستمر دون هوادة وبكل عنفوان حتى ازالة الكيان الغاصب من الوجود”.

المصدر: بريد الموقع