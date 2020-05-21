الخارجية الايرانية: الحظر الأميركي على وزير الداخلية وقائد الشرطة دليل ضعف وارتباك

رأى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، أن “الحظر الأمريكي العاجز على وزير الداخلية الايراني وقائد الشرطة وباقي المسؤولين في البلاد، دليل على ضعف الادارة الامريكية ويأسها وارتباكها”. وأدان موسوي الحظر الأمريكي الجديد، معتبراً أن “ادمان امريكا على فرض الحظر على الآخرين يجسد سلوكها غير القانوني والاستبدادي، وخرقها لكل النظم والقوانين الدولية من خلال سياساتها العدائية التي تستهدف المؤسسات والمسؤولين الشرعيين في الدول المستقلة”. وأكد موسوي أن الحظر الأخير يُعد انتهاكاً صارخاً للقرار الدولي 1331 وبالتالي على المجتمع الدولي أن يُخضع امريكا للمساءلة على هذه الخروقات الكبيرة. وأشار موسوي الى أن الولايات المتحدة ومن خلال هذه الاجراءات تتجاهل ادبيات العرف والقانون الدولي، وتستهدف الأفراد والمؤسسات بالحظر، الأمر الذي ينعكس سلباً على أمن المنطقة”.

المصدر: ارنا