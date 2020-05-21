إصابات “كورونا” في العالم تتجاوز الـ 5 ملايين

أعلنت جامعة جون هوبكنز الخميس، ان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الخمسة ملايين. وقالت الجامعة في بيان لها “بحلول تمام الساعة الـ 8.50 بتوقيت موسكو، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 5000038 حالة، وتوفي نتيجة الإصابة بالفيروس 328172 شخصا”. وأوضحت الجامعة ان عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء في العالم نحو 1899350 شخصا. هذا وتقوم جامعة جون هوبكنز بجمع المعطيات من السلطات المحلية والفدرالية والإعلام وغيره من المصادر حول “كوفيد -19”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي عدوى الفيروس التاجي الجديد “كوفيد – 19″، “جائحة. يذكر أن روسيا تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك