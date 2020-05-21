الخارجية الروسية: على اتصال دائم مع الولايات المتحدة بخصوص التسوية في الشرق الأوسط

صرّح مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية، أن “روسيا على اتصال دائم مع الولايات المتحدة بخصوص التسوية في الشرق الأوسط”، مؤكدا على أنه “لم يتم التخطيط لعقد قمم ثنائية بعد”. وقال المصدر لوكالة سبوتنيك الخميس “لا يوجد تخطيط لعقد قمم ثنائية، نحن نقوم باتصالات ثنائية وثلاثية ورباعية مع العديد من المشاركين، ومع الأوربيين وبما في ذلك مع الأميركيين، لكننا لم نتحدث عن أي قمة خاصة وأنه من المستحيل عقد لقاء في الوقت الحالي”. وأوضح المصدر، أن ” مكالمة هاتفية مطولة” كانت قد جرت في وقت سابق بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومساعد الرئيس الأميركي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش. واكد المصدر، “أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات، وقد يعقد في اقرب وقت ممكن”.

المصدر: سبوتنيك