تسجيل 8849 إصابة كورونا جديدة في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 2913 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 317554 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8849 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 317554”. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 2913، و892 بضواحيها، وسجلت مدينة سان بطرسبورغ 408 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 7289 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 92681 ألف شخصا”. وأشار البيان إلى تسجيل 127 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 3099 شخصا.

المصدر: سبوتنيك