سوخوي 57 تجتاز جميع الاختبارات والمتطلبات

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن مقاتلات الجيل الخامس الروسية “سوخوي – 57 اجتازت جميع الاختبارات والمتطلبات التي تم وضعها أثناء تصميمها.

وقال بوريسوف اليوم الخميس “أكدت مقاتلات الجيل الخامس الروسية سوخوي-57 خلال الاختبارات جميع متطلبات المواصفات التكتيكية والفنية بالكامل، والعقد الحكومي بشأن تسليم 76 طائرة… سيتم وفقا لجدول التسليم”.

وأفاد المدير التنفيذي لشركة “روستيخ”، أوليغ إيفتوشينكو، في وقت سابق، بأن عدد الطلعات التي قامت بها مقاتلات الجيل الخامس الروسية، “سو-57” بلغ عملياً عدة آلاف طلعة اختبار.

ويذكر أن الطائرة من طراز “سوخوي – 57” (واسمها الأسبق “باك فا”، ثم اسمها التجريبي – تي-50) هي عبارة عن مقاتلة روسية من الجيل الخامس مخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية على سطح الماء. وقامت هذه المقاتلة بأول طلعة لها في عام 2010.

ومن خواص المقاتلة “سوخوي – 57” المتميزة، الجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرها على تنفيذ الطلعة بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك بالإضافة إلى تمتعها بأحدث أنواع أجهزة الطيران الإلكترونية، بالإضافة إلى صعوبة اكتشافها، ما يضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة، وتم توقيع عقد توريد 76 مقاتلة من طراز “سوخوي – 57” إلى القوات الفضائية الجوية الروسية في منتدى “جيش 2019”.

المصدر: وكالة سبوتنيك