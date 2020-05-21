تعرف إلى السياسات الجديدة التي تفرضها شركات الطيران في ظل جائحة كورونا

تطرح شركات الطيران سياسات جديدة تهدف إلى حماية المسافرين وطواقمها من تفشي فيروس كورونا المستجد، وزيادة ثقة المستهلك في سلامة الطيران الجوي.

وتطلب العديد من شركات الطيران من الركاب وأفراد الطاقم ارتداء أقنعة الوجه، بينما تحد شركات أخرى من خيارات المقاعد بشكل يسمح بوجود مسافة أكبر بين المسافرين.

ويجب على الركاب التحقق من سياسات شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، وإليك سياسات بعض من تلك الشركات:

شركة طيران”يونايتد”: تطلب الشركة من جميع مضيفي الطيران ارتداء أقنعة الوجه، ومددت الشركة هذا الطلب ليشتمل الركاب اعتباراً من 4 مايو/أيار. وعدّلت الشركة أيضاً من خدماتها على متن الطائرة لتقليل نقاط الاتصال، وأصبحت تقدم الأطعمة المعبأة والمشروبات المغلقة.

وطبّقت شركة الطيران أيضاً تغييرات في عمليات الصعود على متن الطائرة، وترتيب المقاعد من أجل الحرص على التباعد الاجتماعي، مع أن الجلوس بجانب مقعد فارغ ليس مضموناً.

خطوط “دلتا” الجوية: وتطلب خطوط “دلتا” الجوية أيضاً من جميع الركاب والموظفين ارتداء أقنعة الوجه، كما أنها لجأت إلى حجب مقاعد الوسط على متن طائراتها، وتقليل عدد الركاب في كل رحلة.

الخطوط الجوية الأمريكية: ويجب على ركاب الخطوط الجوية الأمريكية ارتداء أقنعة الوجه اعتباراً من 11 مايو/أيار، ويُعد ذلك إضافة إلى إعلان سابق طلب من مضيفي الطيران ارتداء أقنعة الوجه.

خطوط “جيت بلو”: كانت خطوط “جيت بلو” أول شركة طيران أمريكية رئيسية تطلب من الركاب ارتداء الأقنعة، وطبقت الشركة هذه السياسة في 4 مايو/أيار، كما حددت الشركة المقاعد المتاحة في معظم رحلاتها الجوية لزيادة المسافة بين الركاب.

طيران “ساوث ويست”: منذ 11 مايو/أيار، أصبح من المطلوب ارتداء الركاب أغطية الوجه على متن رحلات طيران “ساوث ويست”، ويجب على الموظفين ارتداء الأقنعة أثناء خدمة الزبائن. وأوقفت الشركة خدمة المشروبات والوجبات الخفيفة على متن الطائرة حتّى إشعار آخر.

خطوط “فرونتير” الجوية: وفي بداية مايو/أيار، أعلنت خطوط “فرونتير” الجوية أنها ستسمح للركاب بدفع مبلغ مالي في مقابل إبقاء مقعد الوسط بجانبهم فارغاً لضمان مسافة أكبر بين المسافرين.

وبدأت تلك الأسعار من 39 دولاراً لكل رحلة، ولكن، ألغت الشركة هذه السياسة في ظل الانتقادات التي تلقتها.

وإضافة إلى فرض ارتداء أقنعة الوجه على الركاب والموظفين، تخطط الشركة لتطبيق فحوصات درجة الحرارة بدءاً من 1 يونيو/حزيران.

خطوط “إير كندا”: يُطلب من جميع ركاب شركة “إير كندا” الامتثال لتفويض من الحكومة الكندية ينص أن على جميع الركاب الذين يسافرون عبر كندا، أو من وإلى البلاد، ارتداء قناع وجه غير طبي، أو تغطية الأنف والفم.

وفي حال عدم وجود المسافة الكافية بين الركاب، يستطيع المسافرون الصعود على متن رحلة لاحقة بدون تكلفة إضافية.

تُعد الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى شائعة في آسيا

يجب على جميع الركاب على متن الخطوط الجوية السنغافورية ورحلات “SilkAir” الجوية ارتداء أقنعة وجه اعتباراً من 10 مايو/أيار التزاماً بتوجيهات هيئة الطيران المدني في سنغافورة.

ومنذ 23 أبريل/نيسان، طلبت الخطوط الجوية الماليزية من جميع الركاب، باستثناء الأطفال الرضع، ارتداد أقنعة الوجه. وأما خطوط “Korean Air” الكورية الجنوبية، فهي توفر ملابس واقية للموظفين، بما في ذلك نظارات واقية، وأقنعة، وقفازات.

تتطلب بعض الناقلات الجوية الأوروبية ارتداء الأقنعة

ويجب على ركاب مجموعة “لوفتهانزا” ارتداء أقنعة الوجه عند السفر، وتتضمن المجموعة الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ويجب على مضيفي الطيران ارتداء الأقنعة أيضاً، وفقاً لبيان صحفي من مجموعة “لوفتهانزا”.

وطلبت “إير فرانس” من جميع ركابها ارتداء الأقنعة اعتباراً من 11 مايو/أيار.

وذكر إعلان على موقع الشركة عبر الإنترنت أنه سيتم تطبيق فحوصات درجات الحرارة تدريجياً في جميع رحلاتها.

المصدر: سي ان ان