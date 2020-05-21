جونز هوبكنز: أكثر من 1500 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة 1561 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في هذا البلد 93 ألفا و400 وفاة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.

وهذه الحصيلة اليومية تناهز تقريبا تلك التي سجلت مساء الثلاثاء وبلغت 1539 وفاة في بلد هو، بفارق شاسع عن بقية دول العالم، الأول من حيث أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 (55،1 مليون مصاب من أصل 6،12 مليون فحص مخبري)، وفقا لبيانات نشرتها الجامعة مساء الأربعاء في الساعة 30،20 (30،00 ت غ الخميس).

ولا تزال الولايات المتحدة تعد لوحدها أكثر من ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتاك في العالم والتي تجاوز عددها 326 ألف وفاة.

وأظهرت بيانات الجامعة ومقرها بالتيمور أن أكثر من 294 ألف مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة تماثلوا للشفاء.

أما من حيث نسبة توزع الوفيات على الولايات فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول إذ سجلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية