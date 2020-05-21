البحث عن المادة المظلمة داخل كوكب الأرض بمساعدة مسرع الجسيمات

يقوم العلماء بإجراء دراسة يمكن أن تؤكد وجود المادة المظلمة داخل كوكب الأرض، والتي كان من المعتقد سابقا وجودها فقط في الفضاء.

ويحاول العلماء، لفترة طويلة من الزمن، إثبات وجود مادة مظلمة عمليا، ولكن دون جدوى حتى الآن. وتظهر الحسابات النظرية أن هناك مادة مجهولة في الفضاء تستطيع جذب الزمان والمكان، حيث أطلق الخبراء على هذه المادة اسم “المادة المظلمة”.

وفي نفس الوقت، فإن هذه المادة لا تطلق الضوء ولا موجات راديوية أو أي نوع من الموجات الأخرى، لذلك من الصعب جدا اكتشافها، كما أن العلماء طوروا العديد من الأجهزة لاكتشاف المادة المظلمة ولكنها كانت جميعها غير فعالة.

ويقوم العلماء، في الوقت الحالي، بإجراء العديد من الدراسات لإثبات وجود المادة المظلمة داخل كوكب الأرض. ويستخدم العلماء الآن جسيمات تدعى “النيوترينوات” للكشف عن هذه المادة، حيث تستطيع المرور عبر أي مادة بسهولة دون انتهاك هيكلها، وفق موقع “actualnews”.

وتستطيع هذه الجسيمات تغيير شكلها اعتمادا على نوع المادة. ووفقا للعلماء، فإنهم سيتمكنون من العثور على المادة المظلمة بمساعدة مسرع الجسيمات أو كما يعرف بالمصادم.

المصدر: سبوتنيك