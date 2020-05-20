دوريات وحواجز متنقلة في صيدا للتثبت من الالتزام بالتعبئة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2020 - 23:34

دوريات وحواجز متنقلة في صيدا للتثبت من الالتزام بالتعبئة

منذ 16 mins 20 May، 2020
بدء عودة حركة العمل الآمنة في صيدا وفق المرحلة الجديدة للتعبئة
لبنان

يقوم عناصر امن الدولة منذ مطلع الاسبوع، ومع بدء مرحلة جديدة من تخفيف التعبئة وعودة فتح المؤسسات والشركات التجارية، بتسيير دورياتها المسائية واقامة الحواجز المتنقلة في مدينة صيدا واحيائها في اطار التثبت من تطبيق المواطنيين الكلي لقرارات التعبئة لجهة سير مركباتهم ضمن مواقيت لوائحها الرقمية مفرد ومزدوج، والتزامهم باوقات الولوج الى الشوارع صباحا وعدم التواجد فيها من السابعة مساء.

ووجهت أمن الدولة أيضا انذارات اولية لبعض المخالفين تمهيدا لتنفيذهم شروط التعبئة ليصار بعدها الى تنظيم محاضر ظبط بحقهم في حال عدم الالتزام.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة