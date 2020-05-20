دوريات وحواجز متنقلة في صيدا للتثبت من الالتزام بالتعبئة

يقوم عناصر امن الدولة منذ مطلع الاسبوع، ومع بدء مرحلة جديدة من تخفيف التعبئة وعودة فتح المؤسسات والشركات التجارية، بتسيير دورياتها المسائية واقامة الحواجز المتنقلة في مدينة صيدا واحيائها في اطار التثبت من تطبيق المواطنيين الكلي لقرارات التعبئة لجهة سير مركباتهم ضمن مواقيت لوائحها الرقمية مفرد ومزدوج، والتزامهم باوقات الولوج الى الشوارع صباحا وعدم التواجد فيها من السابعة مساء.

ووجهت أمن الدولة أيضا انذارات اولية لبعض المخالفين تمهيدا لتنفيذهم شروط التعبئة ليصار بعدها الى تنظيم محاضر ظبط بحقهم في حال عدم الالتزام.

المصدر: الوكالة الوطنية