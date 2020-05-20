كنعان بعد اجتماع لجنة المال: هناك تباينات كبيرة بتقدير الخسائر والأرقام بين مصرف لبنان والحكومة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان حيث جرى البحث الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة.

وقال كنعان بعد اللقاء “هناك تباينات كبيرة بتقدير الخسائر والأرقام والخيارات، بين المجموعة المالية التي كانت مشاركة في الجلسة من مصرف لبنان وجمعية مصارف وهيئات اقتصادية ومجلس اقتصادي اجتماعي، وبين الحكومة الممثلة بوزارتي المالية والاقتصاد”، وتابع “لا يمكن ان نواصل بهذه الطريقة ويجب معالجة هذا الموضوع”.

واضاف كنعان “الأكيد اننا لا نحتاج الى عشر سنوات هذه المرة لتوحيد الأرقام، بل نحتاج الى ارادة صادقة وشعور بالمسؤولية الوطنية الكبيرة، لأن المسألة تتعلق بالأجيال المقبلة وبنظامنا الاقتصادي وامكانية لبنان من العودة الى القدرة على تنمية اقتصاده واجتذاب رؤوس الاموال”.

واعلن كنعان عن “اتخاذ قرار بإنشاء لجنة من مختلف الكتل تتمثل فيها وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام والاسس التي جرى تقويم الخسائر على اساسها”، ولفت الى ان “المطلوب ان تكون هناك ارادة جدية بالاصلاح وارادة جدية بالتوافق على حقيقة الارقام ولماذا هذا التوزيع للخسائر وهل يمكن ان يكون هناك توزيع افضل يؤدي الى وضع اقتصادي افضل؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام