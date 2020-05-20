رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية :اليوم تعيش القدس في أخطر المراحل والتهديدات من ما يسمى بصفقة القرن – صفقة القرن ترتكز على تصفية القضية الفلسطينية وفي جوهرها القدس كما اللاجئين والأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2020 - 17:28

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية :اليوم تعيش القدس في أخطر المراحل والتهديدات من ما يسمى بصفقة القرن – صفقة القرن ترتكز على تصفية القضية الفلسطينية وفي جوهرها القدس كما اللاجئين والأرض

منذ 19 mins 20 May، 2020
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