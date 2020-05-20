القاضي أبو سمرا وافق على طلب تخلية مازن حمدان وموقوف آخر بانتظار رأي النيابة العامة المالية غدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2020 - 15:56

القاضي أبو سمرا وافق على طلب تخلية مازن حمدان وموقوف آخر بانتظار رأي النيابة العامة المالية غدا

منذ 9 mins 20 May، 2020
القضاء
لبنان

أفادت”الوكالة النوطنية للاعلام” ان قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، وافق على طلب تخلية سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان لقاء كفالة مالية قدرها 300 مليون ليرة لبنانية، وعلى تخلية الموقوف وسام. س لقاء كفالة قدرها 100 مليون ليرة بعد ساعات على إصدار مذكرتي توقيف في حقهما بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الاموال.

واحال القرار على النيابة العامة المالية لإبداء الرأي، على ان تبت الأخيرة بالأمر غدا اما بالموافقة على القرار فيطلقا، وأما تستأنفه ويحال الملف على الهيئة الاتهامية في بيروت لاتخاذ القرار النهائي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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